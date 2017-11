Sélection olympique (U21) : Charef convoque 25 joueurs

Réagissez

Boualem Charef, directeur des équipes nationales, par ailleurs, en charge de l’équipe nationale olympique, a convoqué 25 joueurs U21 pour un stage de quatre jours qui débutera ce samedi. Ces jeunes de moins de 21 ans seront appelés à disputer les éliminatoires du tournoi football des Jeux olympiques de 2020.

Le club le plus représenté dans cette liste est le NA Hussein Dey avec six éléments. Il y a aussi quatre joueurs de l’USM Alger et trois du Paradou AC. Charef a également fait appel à des éléments évoluant en Ligue 2 comme c’est le cas pour M’hammed Merouani et Abdelkadir Kaibou, de l’ASO Chlef, Fathi Ameur (RC Relizane), Fouad Ghanem (JSM Béjaïa) et Abdessalem Bouchouareb (AS Aïn M’lila). Plusieurs des éléments convoqués évoluent déjà parmi les seniors. Cette sélection olympique devra effectuer un deuxième stage avant la fin du mois (du 25 au 29 novembre).

L’objectif assigné à Charef est la qualification à ces futurs JO. Par ailleurs, cette équipe devra disputer les Jeux méditerranéens de Tarragone prévus l’été prochain et le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qui aura lieu en décembre 2018 en Egypte.

Il faut rappeler que l’Algérie n’a pris part qu’à deux tournois des JO (1980 et 2016). Lors de l’édition brésilienne (2016), la sélection algérienne, sous la houlette du Suisse Pierre-André Schürmann, a été éliminée dès le premier tour, après deux défaites, face au Honduras (3 – 2) et l’Argentine (2 – 1) et un nul face au Portugal (1 – 1).