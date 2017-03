Sauver la JSK de la relégation

Réagissez

Après leur qualification, même à l’arraché, en coupe d’Afrique suite à leur victoire par la plus petite des marges, samedi au stade de 1er Novembre de Tizi Ouzou, face à la formation de l’Etoile du Congo, les Canaris pensent désormais beaucoup plus au championnat.

A la fin de la rencontre, l’entraîneur de la JSK, Mourad Rahmouni, a déclaré que le travail doit se focaliser essentiellement sur des séances de préparation des prochains matchs qui s’annoncent, selon lui, difficiles pour ses protégés. Toutefois, il garde toujours l’espoir de remonter la pente et sortir de la zone de turbulences afin d’éviter à son équipe la descente aux enfers. «Nous avons arraché difficilement la victoire en coupe d’Afrique, mais elle est tout de même méritée. Mes joueurs ont raté beaucoup d’occasions nettes de scorer.

On pouvait inscrire plusieurs buts dès l’entame de la partie. Cependant, il faut savoir toujours qu’un match de coupe est très difficile à gérer. Comme vous l’avez vu, l’équipe adverse s’est limitée à défendre son camp devant les multiples actions de mes joueurs. Je suis très content de cette petite mais très précieuse victoire, notamment pour la suite de l’exercice. Il s’agit d’un exploit qui encourage les joueurs à se libérer psychologiquement après une série de mauvais résultats», a déclaré le coach des Jaune et Vert. «Maintenant, je pense beaucoup plus au championnat. D’ailleurs, aujourd’hui j’ai eu une idée sur le groupe et la valeur de mes joueurs. Donc, on doit mettre celui qu’il faut à la place qu’il faut. On doit faire un bon résultat face au MCA et aborder les prochaines rencontres avec plus de détermination. Nous allons faire notre possible pour sauver notre équipe de la relégation, car un club comme la JSK ne mérite que de bons résultats», a-t-il ajouté. Même avis partagé par son adjoint, Fawzi Moussouni, qui estime que le résultat obtenu par les Canaris en coupe d’Afrique est positif et la qualification méritée : «L’essentiel et qu’on a réussi à arracher la victoire qui vient comme un élément indispensable pour le moral des joueurs qui doivent préparer le match face au MCA dans de meilleures conditions et éviter la relégation à la JSK», annonce-t-il avec beaucoup d’optimisme comme beaucoup de supporters du club qui espèrent que leur club favori échappe à la relégation.