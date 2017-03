Sans le TP Mazembe et le FUS de Rabat

Réagissez

L’USMA retrouve la phase des poules de la Ligue des champions...

Les 16es de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique 2017 disputés ce week-end, dernière étape avant la phase de poules dans sa nouvelle version (4 groupes de 4 équipes), ont connu deux surprises de taille : l’élimination comme l’année dernière du TP Mazembe (RD Congo), dernier vainqueur de la Coupe de la CAF qu’il remporta face au MO Béjaïa, et qui rate de nouveau la phase des poules de la LDC en se faisant sortir par une modeste et inconnue formation zimbabwéenne, CAPS Utd.

L’autre surprise, c’est l’élimination du FUS de Rabat, le champion du Maroc par les Libyens du Ahly Tripoli. Néanmoins, le TP Mazembe et le FUS de Rabat poursuivront l’aventure africaine en étant versés en 16es de finale bis de la Coupe de la CAF, ultime étape avant la phase de poules de la seconde compétition continentale interclubs.

Ce sont d’ailleurs les seules surprises de ces 16es de finale de la Ligue des champions, qui a vu l’USMA retrouver la phase des poules deux ans après sa défaite en finale, alors que le second représentant de l’Algérie dans cette compétition, la JS Saoura en l’occurrence, et pour sa première expérience continentale, a été éliminée dès le premier tour.

En attendant que l’USMA et les 15 autres qualifiés à cette phase des poules ne soit répartis sur les quatre groupes à l’occasion du tirage au sort qui sera effectué par la CAF au Caire à la fin du mois d’avril prochain, la commission de compétition de l’instance africaine a déjà établi la liste des quatre pots à la base de laquelle sera établi ce tirage. L’USMA est versée dans le pot 2 en compagnie d’Al Hilal (Soudan), l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) et le Wydad de Casablanca (Maroc).

La phase des poules débutera le 12 mai, selon le calendrier des compétitions de la CAF, qui a établi les dates des six journées de ce tour, arrêté respectivement pour le 12 mai (1re J.), suivie de la 2e journée le 23 mai. Les 3e et 4e journées se disputeront au mois de juin (2 et 20 juin), alors que les deux dernières journées (5e et 6e journées) se disputeront les 1er et 7 juillet. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés en quarts de finale. A noter enfin que l’Egypte, la Tunisie et le Soudan sont fortement présents dans cette phase de poules de la Ligue des champions dans sa nouvelle version, avec la qualification de leurs deux représentants respectifs. T. A. S.

Composition des pots :

Pot 1 : Al Ahly, Zamalek, Etoile Sportive du Sahel, Mamelodi Sundowns.

Pot 2 : Al Hilal, Espérance Sportive de Tunis, Al Wydad Casablanca, USM Alger.

Pot 3 : Al Merreikh, Vita Club, Coton Sport, Ahly Tripoli.

Pot 4 : CAPS United, Saint George, Zanaco FC, Ferroviário Beira.





Coupe de la Confédération (16es de finale bis) / Tirage au sort aujourd’hui



C’est aujourd’hui, à partir de 10h, que les deux représentants algériens en Coupe de la CAF, le Mouloudia d’Alger et la JS Kabylie, connaîtront leur adversaire en 16es de finale bis, dernière étape avant la phase de poules, qui regroupera à partir de cette édition 16 formations. Ce tirage au sort, qui concernera les qualifiés du dernier tour de la CAF devant donner la réplique aux 16 équipes éliminées ce week-end en 16es de finale de la Ligue des champions, sera effectué au siège de la CAF au Caire. Les matchs aller de ces 16es de finale bis sont programmés entre les 7 et 9 avril prochain, alors que le retour est fixé entre le 14 et le 16 du même mois..