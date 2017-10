Réagissez

Quelques semaines après que les membres du bureau exécutif de la Fédération algérienne d’athlétisme ont interpellé les présidents de la Fédération algérienne d’athlétisme, Abdelhakim Dib, et le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali pour dénoncer la situation actuelle de la FAA, le 3e vice-président de la fédération, Salem qui s’est présenté hier au siège d’El Watan a décidé de rompre le silence : «Depuis sept mois la Fédération algérienne d’athlétisme fait face à une situation de blocage.

Aucun changement notable n’a été effectué, notamment le poste de secrétaire général qui est toujours occupé par Arezki Azzaoune, qui frôle les 70 ans. Ma position obéit à celle du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a plaidé pour le changement au sein des fédérations, notamment ceux qui ont failli à leur mission.

Azzaoune qui a fait trois mandats comme SG est parmi ceux qui ont détruit l’athlétisme algérien. Je pèse mes mots, il est derrière la mise à l’écart des anciens DOS, DDF et DJTS. Au regard de cette déplorable situation, j’ai transmis deux rapports au ministre de la Jeunesse et des Sports. Outre le cas de Azzouane, le président de la FAA prend des décisions sans l’aval des membres.

A titre d’exemple on avait décidé, vu la crise financière et les dettes, qu’à l’avenir les stages des équipes nationales se déroulent au niveau des centres de préparation comme Sétif, Tikjda, Biskra, mais voilà qu’il a décidé d’opter pour les regroupements au niveau des hôtels. Ceci est inadmissible. Comment peut-on se taire devant cette gestion approximative, voire familiale ?

Ma position rejoint celle du ministre qui a plaidé pour la bonne gestion des fédérations sportives. Je persiste à dire que j’ai été élu par les membres de l’AG qui ont placé en moi leur confiance dans l’intérêt de notre athlétisme».

Salem, ancien athlète de l’élite de cross, entraîneur national, et DTS de la section de la l’AS Sûreté nationale, estime que l’athlétisme ne peut se développer avec cet état d’esprit. «Je suis à la fédération non pour forger une réputation. Dieu merci, en tant que retraité, je suis fier d’avoir accompli honorablement ma carrière professionnelle et sportive au sein de la DGSN», déclare Salem.