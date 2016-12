Réagissez

Le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, a effectué une visite de deux jours, vendredi et samedi, pour la tenue de la réunion du bureau fédéral à Saïda.

Si pour la première journée, Raouraoua a effectué une tournée à travers les infrastructures sportives, la ligue de wilaya et la ligue régionale, la seconde journée a été consacrée à une réunion à huis clos des arbitres et entraîneurs des région ouest et sud, soit une quinzaine de wilayas. Le président Raouraoua a fait une déclaration à la presse après la fin des travaux : «Cette réunion du bureau fédéral à Saïda s’inscrit dans le cadre des opérations de concertations entre la base et la FAF afin de progresser. Nous avons insisté sur la bonne organisation des compétitions. Nous avons pris des décisions concernant l’arbitrage, on travaille pour l’avenir.

Ces arbitres sont à 80% jeunes et sont des universitaires. Nous formerons entre 2000 à 2500 entraîneurs et des milliers d’arbitres annuellement.» A propos des centres de formation, Raouraoua tient à rassurer : «Il y a un projet de création d’un centre de formation à Saïda, mais la ligue régionale de football doit être efficace, car les infrastructures sont insuffisantes.

Pour l’équipe nationale, on fera le maximum pour aller de l’avant. Je suis comme vous, quand l’équipe nationale perd, je suis triste et quand elle gagne je suis tout content.» Lors de la réunion du bureau fédéral, la FAF a rappelé que les clubs qui comptent des dettes importantes à l’endroit des joueurs seront interdits de recrutement lors de la prochaine période d’enregistrement qui commencera le 15 décembre, et ce, jusqu’à épuration de leurs dossiers. Les clubs concernés sont le RCA, l’USMB et le CABBA qui évoluent tous en Ligue 2. La FAF les avertit qu’en cas de non-respect des délais de paiement, ils seront traduits devant le conseil de discipline conformément à la réglementation en vigueur.