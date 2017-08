Saïda rafle 15 médailles en Tunisie

Réagissez

Avec très peu de moyens, la section karaté do de l’association MB Saïda a remporté haut la main la première place lors du festival de Nabeul (Tunisie) qui s’est déroulé le 11 et 12 du mois d’août.

«Le MB Saïda a raflé 15 médailles, dont 11 en or 2 en argent et 2 en bronze, dans une compétition de haut niveau à laquelle ont pris part le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, l’Algérie, l’Italie et la France. Nous avons participé avec 19 athlètes, dont 5 filles, qui, toutes les cinq, ont remporté des médailles en or. Parmi nos jeunes participants, nous avons 5 qui évoluent en équipe nationale et 2 qui ont déjà remporté des médailles avec l’équipe nationale lors du championnat arabe. Avec ces excellents résultats, il y aura d’autres qui vont être convoqués, nous avons été classés 5es en Algérie sur 2000 associations affiliées à la Fédération», dira Zouhir Nourredine, président de la section de karaté do de l’association MB Saïda.

Côté problèmes et pas des moindres, le moins qu’on puisse dire est que ce sport, malgré de très bons résultats, est réduit à la portion congrue. Selon le président, «nous avons plus de 500 karatékas, toutes catégories confondues, dont 150 filles. Notre principale préoccupation est l’exiguïté de la salle du 24 Avril, qui n’arrive pas à contenir tout ce beau monde.

Le second problème est le nerf de la guerre, le manque de moyens financiers bloque le karaté do, pourvoyeur de jeunes talents de l’équipe nationale. L’association compte 12 sections de diverses disciplines (gymnastique, basket, boxe…) et ne reçoit comme subvention qu’un milliard de centimes, alors que les sections de karaté do de Birtouta et de Chéraga (Alger) perçoivent un milliard de cts chacune.

Nous travaillons pour le développement du sport sans contrepartie. Nos entraîneurs sont tous des bénévoles, les médaillés, les champions ne perçoivent pas un centime. Nous demandons seulement aux responsables de la wilaya de nous aider pour effectuer d’autres déplacements prévus en Italie et au Maroc, où nous avons été invités afin que nous puissions remporter d’autres médailles pour notre wilaya et notre pays».