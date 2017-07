Réagissez

Le coach Hadj Mansour a de fortes chances de ne pas faire partie des entraîneurs qui entameront la saison 2017-2018 sur le banc d’une équipe. De Sétif où il réside, il observe la situation avec un pincement au cœur.

Malgré ses états de service, aucun club ne l’a encore sollicité pour prendre la tête de la formation senior. Il s’interroge légitimement sur cette situation qu’il dit «ne pas comprendre». Sur ce chapitre, le coach palestinien, algérien de cœur, avoue : «Plus les jours passent et la saison arrive à grands pas sans qu’aucune proposition d’entraîner n’arrive, je me demande si je ne suis pas blacklisté quelque part. Je suis toujours dans le circuit. L’an dernier, j’ai entraîné l’USM Blida et le CRB Aïn Fekroun.

Le premier club a accédé en nationale 1 et le second s’est maintenu en seconde division. J’ai dirigé Blida au cours des 10 premières journées de la saison 2016-2017. L’équipe a joué 6 matchs à l’extérieur et 4 à domicile. Sous ma direction, Blida a récolté 20 points. Le capitaine d’équipe Abdelkader Laîfaoui a déclaré à la télévision : ‘‘C’est Hadj Mansour qui a tracé l’accession.’’ Lorsque les dirigeants de Aïn Fekroun ont fait appel à moi, l’équipe totalisait 5 points.

Elle a gardé sa place en seconde division. J’ai réalisé un double exploit : participer à l’accession d’une équipe et le maintien d’une autre au cours de la même saison.» Sur son avenir immédiat, Hadj Mansour dit : «Je garde espoir de retrouver le terrain en Algérie. Il est bon que les clubs sachent que je suis encore dans le circuit.

Je suis conscient que ma méthode d’exercer le métier de coach ne plait pas à tout le monde. J’ai des principes. Je suis fait ainsi et je ne changerai pas à mon âge. Hadj Mansour est un démocrate en matière de vision du football et il est en même temps un dictateur lorsqu’il s’agit des arbitrages et des décisions qui relèvent des prérogatives d’un coach.» En attendant que le téléphone sonne, il savoure avec sa femme algérienne le bonheur que procure la réussite de son enfant au bac. C’est peut-être un signe ?