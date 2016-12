Réagissez

Le sélectionneur national, Georges Leekens, était présent, avant-hier, au stade des Eperons d’or de Courtrai, qui recevaient Anderlecht pour le compte de la 17e journée du championnat belge.

Sur le rectangle vert, il y avait trois algériens : Sofiane Hanni du côté d’Anderlecht, Idriss Saadi et Idir Ouali au sein de l’équipe adverse. Si le belge a déjà eu le loisir de connaître Hanni, convoqué lors du précédant stage de l’équipe nationale, ce n’est pas le cas des deux autres, surtout Saadi, un attaquant au potentiel avéré. D’ailleurs, celui-ci a inscrit un but pour son équipe (74’) lors de ce match, son dixième depuis le début de la saison. Hanni, lui, est derrière deux buts d’Anderlecht qui l’a emporté par le score de 3 à 1, puisqu’il a été l’auteur de deux passes décisives pour ses coéquipiers (56’ et 83’).

Il est fort à parier que les deux joueurs seront dans la liste élargie des joueurs qui seront concernés par la CAN-2017. Leekens s’était déjà rendu en France où il a vu à l’œuvre l’ancien défenseur des Verts, Essaïd Belkalem, qui évolue à Orléans, en Ligue 2. Par ailleurs, Yazid Mansouri, l’adjoint du sélectionneur, était pour sa part, avant-hier, en France où il a suivi le match du Stade de Rennes où évolue le jeune Ramy Bensebaïni face à Saint-Etienne (2 - 0). L’Algérien a disputé l’intégralité de la rencontre. Ce qui est de bon augure pour l’équipe nationale qui souffre d’un problème dans l’axe central. En dernier lieu, il faut signaler que Leekens devait regagner l’Algérie hier pour se pencher sur la préparation de la liste des joueurs qui seront convoqués pour la CAN.