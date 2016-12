Réagissez

Karim Belhocine est l’entraîneur de Courtrai. Il a appris à connaître Idriss Saadi depuis que ce dernier, arrivé sous forme de prêt en provenance de Cardiff, porte les couleurs du club belge. Pour El Watan, le jeune entraîneur de 38 ans a accepté de nous parler de son buteur fétiche.

Idriss Saadi figure dans une liste élargie établie par Georges Leekens. Etes-vous surpris par sa réussite alors qu’il est arrivé chez vous sous forme de prêt ?

Pas du tout. En plus de ses qualités de buteur, on a toujours envie de le pousser vers le haut, car c’est quelqu’un qui travaille inlassablement pour l’équipe et pour lui même. Il nous aide bien, vu que c’est sa dixième réalisation face à Anderlecht. C’est le résultat d’un travail acharné.



Quel type de joueur est-il ?

C’est un attaquant complet. Il sait prendre la profondeur, jouer en remise dos au jeu. Il est puissant. Même si ce n’est pas le plus grand, il gagne des duels de la tête. Il sait se déplacer et sent où le ballon va venir. Il y a une partie innée et du travail notamment dans ses appels de balle. Il est très important pour nous. Quand il est là, c’est un plus.

Pensez-vous qu’il soit sous-coté ?

Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est qu’il est en train de faire ce qu’il faut pour que les gens se rendent compte du talent qu’il a et des qualités offensives qu’il peut apporter à une équipe. Il est en train de prouver qu’il est un grand attaquant. Il faut qu’il continue à travailler pour aller là où il veut, c’est-à-dire le plus haut possible.



Il a décidé de porter les couleurs de l’Algérie. Le sentez-vous changé depuis qu’on évoque son nom dans les médias ?

Quand il est arrivé, sa motivation était de revenir après son année difficile à Cardiff. Ensuite, il y a eu tous les buts marqués. Puis on a commencé à parler de lui en Algérie. C’est une motivation supplémentaire. J’ai eu une discussion avec lui une fois à ce sujet. Il me disait que c’était un rêve pour lui de représenter cette sélection. Je sais de quoi il parle, car ça l’était aussi pour moi. Il se donne les moyens pour le concrétiser. Ce serait bien pour lui s’il pouvait intégrer cette équipe.