Saadane et Charef installés par Zetchi

Zetchi au milieu de Saadane et Charef, hier, après leur installation à leurs nouveaux postes

Comme convenu lors de la dernière réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football tenue mercredi dernier, le président de la FAF a procédé hier, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à l’installation de l’ancien sélectionneur Rabah Saadane et de l’ex-coach de l’USM El Harrach, Boualem Charef, respectivement à la tête de la Direction technique nationale (DTN) et de la Direction des équipes nationales (DEN).

La FAF, à travers son site officiel, précise que Kheireddine Zetchi et les deux techniciens «se sont mis d’accord sur tous les détails du contrat et sur les objectifs à atteindre à court, moyen et long termes». Une installation qui confirme donc la décision prise mercredi dernier de nommer les deux techniciens à la tête des deux structures relevant de la FAF, bien que cette dernière n’ait pas pris le soin d’en faire l’annonce à l’issue de la réunion statutaire de son bureau fédéral.

Ainsi, Rabah Saadane (71 ans), qui a déjà eu le loisir de driver à plusieurs reprises la sélection nationale, revient donc à la DTN qu’il a déjà dirigée, prenant un poste vacant depuis la démission de Fodil Tikanouine en septembre dernier. Boualem Charef (58 ans), pour sa part, qui a fait un passage à la tête de la sélection nationale de football entre 2002 et 2004, justement sous la conduite de Rabah Saadane, sélectionneur à l’époque, hérite donc de la DEN où il s’occupera des sélections nationales des jeunes catégories. A ce propos, il faut signaler que la FAF n’a pas précisé si Boualem Charef sera nommé à la tête de la sélection des U23 qui entamera bientôt ses éliminatoires pour les JO-2020 au Japon, alors que plusieurs sources en font état.

Saadane et Charef ainsi installés à la tête de la DTN et de la DEN comme décidé lors du BF de la FAF, il ne reste plus à Zetchi qu’à installer Rabah Madjer à la tête des Verts. Une officialisation imminente, mais qui reste tributaire de la résiliation du contrat du désormais ex-sélectionneur, Lucas Alcaraz, elle aussi attendue dans les toutes prochaines heures.