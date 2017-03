S’imposer avec un score sécurisant

Réagissez

Le MC Alger recevra, demain, au stade du 5 Juillet à Alger, à partir de 20h45, le club de la RD Congo, le FC Renaissance pour le compte du match aller des 16es de finale de la Coupe de la CAF.

Une rencontre qui s’annonce difficile pour le Doyen décidé à aller le plus loin possible dans cette compétition. L’adversaire est un club qui est sur une trajectoire plutôt positive dans le championnat national, notamment depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur, l’Ivoirien François Guehi Mounguehi, et ce, même s’il s’est incliné lors de son dernier match. Néanmoins, il faut dire que le FC Renaissance reste un adversaire prenable. Après 18 journées de championnat, le club est 3e du groupe Zone ouest (le championnat congolais compte 3 groupes), avec 32 points, derrière Vita club (2e avec 40 pts) et DCMP (1er avec 41 pts).

Le Mouloudia, dont la préparation a failli être perturbée par un problème interne, lié à la sanction du joueur Mokdad, va tout faire pour l’emporter avec un score sécurisant, afin de ne pas se faire surprendre, dans une semaine, lors du match retour, qui se jouera à Kinshasa. Côté effectif, l’entraîneur Mouassa fera probablement l’impasse sur les services de l’attaquant Bouguèche, blessé, dont l’absence s’ajoutera à celle du défenseur Azzi. Par ailleurs, Demou, Nekkache et Seguer devraient être prêts. A noter que la délégation du FC Renaissance est arrivée hier à Alger. La rencontre sera dirigée par un trio arbitral du Liberia. Il s’agit de Isaac T. Z. Montgomery, qui sera assisté de Abraham Boye Fahbulleh et Sekou Kanneh Jr S.