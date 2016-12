Réagissez

L’Algérie a abrité, fin décembre, pour la première fois de son histoire, un tournoi international de rugby, le Tri-nations, auquel ont pris part, en plus de l’Algérie, la Tunisie et le Maroc.

Le dernier match du tournoi, qui s’est déroulé au stade Zabana d’Oran, a mis aux prises les Algériens face aux Tunisiens, après avoir perdu leur premier match face aux Marocains. Au-delà du résultat lui-même, l’événement marque le retour du rugby algérien sur la scène internationale. L’événement a été organisé sous l’égide de Rugby Afrique (RA), la confédération continentale de ce sport. «Je suis heureux de féliciter la jeune Fédération algérienne de rugby qui accueille le tournoi Tri-nations d’Afrique du Nord de rugby à XV.

La particularité de ce tournoi est qu’il regroupe, pour la première fois dans l’histoire du rugby, les équipes nationales des trois pays maghrébins : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie», avait écrit Abdelaziz Bougja, le président de RA dans le manuel du tournoi. Il faut rappeler que la Fédération algérienne de rugby (FAR) a été créée en novembre 2015, et Sofiane Benhassen a été élu à sa tête.

Près d’un mois plus tard, l’Algérie disputait son premier match face à la Tunisie. C’est Djemai Tebbani qui a entraîné le XV national. Il y a quelques temps, la FAR a rejoint Rugby Afrique, prélude à l’organisation de ce premier tournoi international. Il faut signaler que les matchs de l’Algérie lors de ce tournoi ont été retransmis par la Télévision nationale. L’accès au stade était gratuit et plusieurs familles ont assisté à la première rencontre face au Maroc. En plus du lancement d’une sélection nationale, l’objectif de la FAR est la création de clubs dans chaque wilaya du pays.