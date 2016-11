Réagissez

La ville d’Oran abritera vers la mi-décembre la première édition d’un tournoi international de rugby, le Tri-Nations, qui sera organisé par la Fédération algérienne de rugby (FAR).

En plus de l’Algérie, il y aura le Maroc et la Tunisie. C’est le stade Zabana qui accueillera les rencontres. Le premier match opposant l’Algérie au Maroc se jouera le 17 décembre. Il y aura par la suite Tunisie - Maroc le 21, et Algérie - Tunisie le 24 du même mois. Une conférence de presse des entraîneurs des deux équipes qui doivent s’affronter est prévue à la veille de chaque empoignade. Le «XV» national avait disputé, l’année dernière, sur cette même pelouse d’Oran, un match amical de rugby face à la Tunisie. Il faut noter en dernier lieu que lors de ce tournoi, l’entrée au stade Zabana sera gratuite. La Fédération algérienne qui, rappelons-le, a vu le jour au mois de novembre de l’année dernière avec l’élection de Sofiane Benhassen à sa tête, invite même les familles à venir assister aux rencontres.