Rugby : Les Algériens à l’assaut des Zambiens

Les Algériens déterminés à réussir...

La sélection algérienne du rugby à XV a rendez-vous demain après-midi, à partir de 13h30 (heure locale), au Mufulira Leopards Rugby Club, avec l’histoire, à l’occasion du match face à la Zambie, comptant pour la finale du rugby Africa Bronze Cup 2017.

C’est un vieux rêve de 10 ans qui se concrétise avec cette première sortie officielle des Verts ce samedi face à la Zambie. A ce propos, le sélectionneur national, Boumedienne Allam, dira : «C’est un travail de pratiquement dix ans et, aujourd’hui, il y a la récompense de pouvoir jouer un match officiel face une très belle équipe de Zambie, qui reste une nation qui pratique ce sport depuis longtemps. Les Zambiens ont même failli se qualifier à la Coupe du monde.

Mais cela ne nous empêchera pas d’avoir de l’ambition d’aller chercher la victoire, même si cela sera compliqué.» Même son de cloche chez le président de la Fédération algérienne de rugby, Sofiane Benhassen, qui s’est dévoué depuis de longues années afin que le rugby soit reconnu à sa juste valeur. Ce dernier nous dira sur la sortie de demain : «C’est peut-être vrai que nous estimons avoir un niveau proche de celui du Maroc ou de la Tunisie, qui, eux, jouent dans le groupe du Gold Cup, alors que nous aujourd’hui on est dans le groupe C.

Nous souhaitons accéder au palier supérieur, à savoir le groupe B et pouvoir ainsi jouer le Silver Cup avec des formations comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire et Madagascar. C’est dire tout le défi de ce match face à la Zambie. Bien que la rencontre s’annonce difficile, on la jouera pour la gagner et remporter le premier trophée de l’Algérie tout en accédant par la même occasion au niveau supérieur, celui du Silver Cup.»

Pour les profanes, le sélectionneur national a tenté d’expliquer le système de compétition du Rugby Afrique, en affirmant : «Il y a quatre groupes en Afrique. En tant que nouvelle fédération, nous devions commencer la compétition dans le groupe D, mais vu le niveau de notre sélection et les qualités de nos joueurs, on nous a placés dans le groupe C.

Chaque année, on peut accéder à une division supérieure. Si on gagne face la Zambie, on se hissera au palier B et ainsi de suite. Et si une équipe veut se qualifier en Coupe du monde, il lui faudra se classer première du groupe A.» Maintenant que le décor est planté, il ne reste plus aux «guerriers» algériens qu’à mettre à l’assaut des Zambiens, même si ces derniers joueront chez eux et devant leur public.