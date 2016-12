Réagissez

En prévision du tournoi des Tri-Nations prévu du 17 au 25 décembre au stade Ahmed Zabana d’Oran, le président de la Fédération algérienne de rugby, Sofiane Benhassen, a affirmé que tout est mis en œuvre pour la réussite de cette compétition sportive.

Ce tournoi devrait regrouper l’Algérie, le Maroc, et bien sûr la Tunisie. «On a fait appel aux joueurs concernés par ce tournoi. Au niveau du bureau fédéral, on ne s’immisce pas dans le travail du staff technique. On est là pour donner un avis et soutenir, mais c’est le staff qui décide. Pour ce qui est de l’équipe, il y aura un premier regroupement le 14 décembre à Toulouse, ensuite les joueurs regagneront Oran où ils auront deux jours de préparation avant le premier match de l’équipe, programmé pour le 17 face au Maroc.»

Le premier responsable de la Fédération algérienne de rugby s’est dit ravi de l’intégration de l’Algérie au Rugby Afrique. «C’était un peu difficile, car il faut savoir que le pays qui doit intégrer le Rugby Afrique doit faire ses preuves pendant deux ans. Mais nous avons réussi grâce au travail fourni sur tout le territoire national pour se faire accepter sans passer par ce critère de deux ans.

Par ailleurs, il faut savoir que le rugby algérien est passé de la 108e place à la 74 au niveau mondial, et au niveau africain l’Algérie est classée 18e.» Par ailleurs, juste après le touroi d’Oran, l’Algérie devrait prendre part à la Coupe d’Afrique des nations où elle est versée dans le groupe B composé du Nigeria et du Cameroun.

Les Jeux de la jeunesse à Alger en 2018, qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires, et les Jeux méditerranéens d’Oran en 2021 seront aussi des priorités de la FAR. Sofiane Benhassen mise sur le système de championnat sous forme de tournois régionaux et nationaux afin de bien structurer les 20 clubs du rugby algérien.