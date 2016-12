Rugby : Le championnat lancé en septembre 2017

Réagissez

Créée il y a tout juste une année, la Fédération algérienne de rugby (FAR), après avoir monté une sélection nationale, songe désormais à lancer le premier championnat d’Algérie de rugby.

Se contentant depuis quelques années de tournois régionaux qui se disputaient sporadiquement entre les quelques équipes existantes à l’échelle nationale, la Fédération algérienne de rugby mise désormais sur ce championnat pour lancer officiellement la discipline en Algérie.

A cet effet, les responsables de la FAR veulent lancer ce championnat à partir de septembre de 2017. Un championnat qui sera structuré en deux groupes de 10 clubs (groupe Centre-Ouest et groupe Centre-Est) qui activent déjà sur le territoire national. Sur le plan international, la sélection nationale qui a pris part à son premier tournoi maghrébin (Tournoi Tri-Nations) organisé par l’Algérie au stade Ahmed Zabana d’Oran la semaine dernière, vise désormais à réussir ses prochaines échéances, en se préparant pour la coupe d’Afrique niveau C, prévue au Nigeria en mars prochain, dont le vainqueur accèdera au niveau B pour pouvoir disputer la Coupe d’Afrique de ce niveau prévue en juillet 2017 au Maroc. La sélection nationale de rugby devra franchir ces deux paliers pour prétendre intégrer le niveau A, qui permet de s’engager pour les éliminatoires du Mondial de rugby-2018 au Japon.