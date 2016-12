Rugby : Algérie - Maroc demain à Zabana

Réagissez

Les Algériens prêts pour le «combat»

C’est demain que débutera, au stade Ahmed Zabana d’Oran, à partir de 15h, le tournoi Tri-nations de rugby regroupant l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Au-delà de l’aspect amical de cette compétition, ce tournoi entre les pays maghrébins est déjà très important pour l’Algérie et son président de la Fédération, Sofiane Benhassen, comme il le dit si bien : «C’est un tournoi historique, puisque c’est la première fois que les trois pays d’Afrique du Nord se rencontrent dans un même tournoi. Bien que le sentiment de la fraternité planera sûrement sur cette compétition, l’objectif de l’Algérie est de gagner ce tournoi des Tri-nations.»

Les Algériens veulent marquer dès à présent leur territoire, surtout que le pays vient tout juste d’intégrer le rugby Afrique, qui va lui ouvrir la voie pour prendre part aux différentes compétitions internationales. Les joueurs, qui avaient été regroupés à Toulouse avant de rallier Alger, veulent réussir leur compétition chez eux. En tout cas, ils sont déjà dans la compétition, comme l’explique le premier responsable de la Fédération algérienne de rugby (FAR) : «Déjà l’année dernière, il y avait beaucoup d’émotions lors du premier match Algérie-Tunisie, joué à Oran.

Les joueurs éprouvent une grande fierté à venir jouer en Algérie et représenter le pays. Toutefois, on souhaite que nos joueurs restent concentrés sur leurs matchs afin de ne pas passer à côté de leur sujet.» Sofiane Benhassen n’a pas manqué d’adresser une invitation au public à venir nombreux assister au match Algérie-Maroc, surtout que l’entrée sera gratuite. «Nous souhaitons que les Algériens viennent soutenir leur équipe et soient derrière elle. Car même si ce sport est nouveau en Algérie, il est mondialement reconnu.

Les joueurs ont besoin de soutien pour donner le meilleur d’eux-mêmes et s’imposer.» Le président de la FAR a ajouté que même si l’Algérie reste l’un des derniers pays à avoir une équipe de rugby, il reste persuadé que le pays va progresser en un temps record eu égard aux qualités des joueurs de sa sélection.

Sofiane Benhassen a, par ailleurs, déploré que Canal Algérie ait pris la décision de ne pas diffuser le match Algérie-Maroc, alors qu’un accord a été conclu préalablement entre les deux parties pour la retransmission des trois matchs de ce tournoi en direct. Concernant la compétition, il faut savoir que l’Algérie affrontera le Maroc demain sur la pelouse du stade Ahmed Zabana. Mercredi le Maroc sera opposé à la Tunisie. Une troisième rencontre pour déterminer le vainqueur de ce tournoi mettra aux prises, le samedi 24 décembre, l’Algérie à la Tunisie.