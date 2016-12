Rouabah ou Henkouche pour entraîner les Crabes

Réagissez

Les dirigeants du MO Béjaïa se sont réunis dans la soirée d’hier pour trancher la question du nouvel entraîneur qui succédera à Youcef Bouzidi pour la suite du parcours. La direction du club, qui a reconnu l’urgence de cette question, a mis trois noms sur sa liste pour faire un choix de consensus et permettre au MOB de retrouver sa sérénité. Il s’agit de Rouabah, Henkouche et Mihoubi. Selon les dirigeants, le nouvel entraîneur devrait être présent demain à Béjaïa pour superviser l’équipe à l’occasion de la rencontre de mise à jour du calendrier face au CA Batna au stade de l’UMA. En attendant, les dirigeants sont sur la piste de certains joueurs pour les recruter en prévision de la seconde phase du championnat.

C’est le cas pour le gardien Mansouri (USMA) et Mebarakou (MCA) qui ont été contactés pour les convaincre de rejoindre le MOB. Les responsables du club béjaoui comptent se renforcer par pas moins de cinq joueurs durant ce mercato hivernal contre la libération de ceux qui n’ont pas donné satisfaction durant la phase aller. Il est à signaler que les Crabes occupent toujours la dernière place au classement avec 8 points après leur énième défaite concédée devant le NA Hussein Dey et se trouvent plus que jamais menacés de relégation en Ligue 2.