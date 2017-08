Ronaldo joueur UEFA 2017

Réagissez

C’est sans surprise que le quadruple Ballon d’or et joueur du Real Madrid, le Portugais Cristiano Ronaldo, a reçu, hier à Monaco, le trophée de meilleur attaquant de la saison 2016-2017. En concurrence avec son éternel rival Lionel Messi (FC Barcelone) et Gianluigi Buffon (Juventus), CR7 a été celui qui a obtenu le plus de voix de la part des journalistes et des entraîneurs qui composaient le jury. Ronaldo (32 ans) a tout d’abord remporté la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (4-1) à Cardiff. La deuxième coupe aux grandes oreilles de suite pour lui et son club. A cela, il faut aussi ajouter le titre en championnat d’Espagne, une Supercoupe d’Europe et une Supercoupe d’Espagne. Le Ballon d’or 2016 a quasiment tout raflé avec son club.