Rohr et Balogun «accusent» le collectif

Le sélectionneur des Green Eagles, Gernot Rohr, et son capitaine, Leon Balogun, se sont accordés à signaler que le problème des Verts réside dans le collectif, pour expliquer la déchéance de la sélection algérienne et son incapacité à réaliser de bons résultats depuis quelque temps. Intervenant lors de la traditionnelle conférence de presse de fin de match, Gernot Rohr s’est exprimé sur le sujet, tout en évoquant ses objectifs lors de ce match.

«On voulait terminer ces éliminatoires sans perdre le moindre match, en étant déjà qualifiés pour le Mondial. On savait que l’Algérie voulait absolument gagner avec un nouveau coach, et l’équipe était plus fougueuse. Je salue le retour de Carl Medjani qui a donné un véritable plus à l’équipe et ça va être un grand challenge pour Madjer de bâtir un collectif», notera le technicien allemand. Idem pour son capitaine, Leon Balogun, qui tout en relevant la faillite du collectif de la sélection algérienne, ne manquera pas de regretter l’attitude de certains fans à l’égard des coéquipiers de Brahimi, défendant ainsi ses adversaires du jour. «La sélection algérienne recèle des individualités exceptionnelles, à l’image de Mahrez et Brahimi, pour ne citer que ceux-là.

Mais sur le plan collectif, je pense qu’on lui a été supérieur. On aurait voulu enchaîner avec un autre succès, mais le plus important, c’est qu’on n’a pas perdu et qu’on termine ces éliminatoires sur un quasi sans-faute», dira le défenseur du FSV Mayence, avant de poursuivre : «Il est évident que ce qui manque à la sélection algérienne est cet esprit collectif qui a été le sien il y a quelques années, et à travers lequel elle était devenue cette grande et forte équipe qui a subjugué lors du Mondial brésilien en 2014.» Pour conclure, le natif de Berlin a estimé qu’«il y avait une bonne ambiance au stade», mais il a été «déçu» par le comportement de «certains supporters qui ont commencé à huer les joueurs, au moment où le Nigeria menait au score». «Je trouve cela déplacé, alors que les joueurs algériens se sont vraiment donnés à fond sur le terrain», a-t-il ajouté.