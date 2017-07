La FAF évoque les absences du président de la LFP

Rien ne va plus entre Zetchi et Kerbadj

Les rapports entre la FAF et la LFP, plus précisément entre les présidents de ces deux instances, Kheireddine Zetchi et Mahfoud Kerbadj, prennent l’allure d’un conflit ouvert.

Après avoir «signalé» son absence «injustifiée» à la dernière réunion du bureau fédéral, qui s’est tenue mercredi dernier, la FAF a rendu public, avant-hier soir, un communiqué consacré entièrement à l’ancien président du CRB. Signalant que ce dernier a bel et bien été invité à ce rendez-vous, l’instance fédérale indique que «cette absence est d’autant plus intrigante qu’il ne s’agit pas d’une première, le président de la LFP s’étant distingué, depuis plusieurs semaines, par des absences répétées à des rendez-vous importants concernant le football professionnel algérien». La FAF signale que Kerbadj s’est absenté lors de deux réunions, sur quatre, du BF. Et par la même occasion, il n’a pas assisté aux réunions avec la CNAS, pour le règlement du problème des cotisations sociales des joueurs. A cet effet, la fédération demande des «clarifications» au président de la Ligue de football. Or, Kerbadj, lui, clame haut et fort qu’il n’a pas été invité à assister à la dernière réunion du BF. N’étant pas membre du bureau, il ne pourrait se présenter que sur invitation. De même, d’après lui, pour la réunion de la FAF du 24 juillet avec les présidents de club. En somme, il est clair que rien ne va entre les deux hommes. Une situation qui risque d’avoir des répercussions directes sur le déroulement du championnat en particulier et sur la gestion des affaires du football national d’une manière générale.

Abdelghani A.