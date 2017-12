Réagissez

Le symposium sur le football organisé par la FAF se poursuivra...

Le symposium sur le renouveau du football algérien s’est ouvert hier au Centre international des conférences (CIC) au Club des Pins en présence de personnalités du football et d’invités venus participer à ce rendez-vous important pour l’avenir du football.

Pour la circonstance, la FAF a mis les petits plats dans les grands. L’organisation, lors du premier jour du symposium, qui durera deux jours, était à la hauteur des défis que représente ce type de rencontre pour faire l’évaluation de la situation et dégager des propositions à même de redresser la situation.

Le parrainage du symposium par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a donné toute sa solennité à l’événement qui a été ouvert par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui, dans son allocution, a souligné toute l’importance que revêt le symposium pour le football algérien.

Lui succédant à la tribune, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, n’a pas manqué de faire le lien entre cette rencontre et la date du 11 Décembre qui a marqué un tournant dans la lutte de Libération nationale. Le président a indiqué que «le football algérien vit une situation difficile et aujourd’hui nous sommes ici réunis pour trouver des solutions et apporter des réponses qui lui permettront de retrouver son lustre d’antan».

Il y a eu ensuite la projection d’un reportage de 6 minutes sur le football algérien à travers de multiples étapes de son histoire. La suite de la matinée et l’après-midi ont été consacrés aux travaux d’ateliers. Les organisateurs ont arrêté 8 ateliers comme suit. Atelier 1 : formation et développement avec comme modérateur Abdelkader Yaiche et rapporteur Lamine Kezzim. Atelier 2, football amateur, modérateur Ali Baamar, rapporteur Ali Malek. Atelier 3, professionnalisme, financement, sponsoring et droits TV, modérateur Yacine Ould Moussa, rapporteur, Said Boukhari.

Atelier 4 arbitrage, modérateur Salim Oussaci, rapporteur Mohamed Sandid. Atelier 5, moralisation du football et lutte contre la violence, modérateur Mustapha Khiati, rapporteur Fayçal Haffaf. Atelier 6 : problématique des infrastructures, modérateur Rachid Zeroual, rapporteur Djamel Belbekri. Atelier 7 : réformes juridiques et relations avec les médias et les institutions.

Modérateur, Abdelhamid Berchiche, rapporteur, Kamel Benmesbah. Atelier 8 , médecine du football et lutte antidopage, modérateur, Rachid Hanifi, rapporteur Dr Kamel Touati. Les débats en ateliers ont été de qualité et très instructifs grâce aux interventions et contributions des participants. Chaque participant a fait part de son analyse de la situation dans les différents domaines et sujets inscrits à l’ordre du jour, ou la feuille de route, de cette première journée.

Au programme de la seconde journée (aujourd’hui), il y aura la présentation des communications et plénières et un débat tout de suite après. Mohamed Goufi, Abdelkrim Medouar et Yacine Benhamza se succéderont à la tribune pour s’exprimer. L’après-midi, les rapporteurs donneront lecture des recommandations formulées par les membres qui ont fait partie des ateliers. Le symposium sera clôturé par une cérémonie d’hommages à des hommes qui ont beaucopup donné au football, à l’instar de Said Amara, Abdelkader Drif, l’ancien arbitre international Benghezzal et Amar Azzouz.