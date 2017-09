Réunion Fifa/FAF : Infantino et Zetchi discutent de la formation

Réagissez

Zetchi et Infantino, vendredi, au siège de la Fifa à Zurich

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, s’est entretenu, avant-hier à Zurich, en Suisse, pendant près d’une heure et demie avec le président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino.

Selon un communiqué de l’instance footballistique algérienne, les discussions, auxquelles ont pris part le chef de cabinet du président de la FIFA et le directeur du Bureau régional de développement de la zone Afrique et Caraïbes, Veron Mosengo-Omba, ont porté sur «la réalité du football africain et les défis qu’il doit relever dans le contexte actuel de développement du football mondial» ainsi que «l’aspiration de l’Algérie, à travers la FAF, à s’inscrire dans un plan global de développement dont la formation sera le point d’orgue» en mettant l’accent sur «le programme de développement et l’ambitieux plan de réforme du football algérien adoptés par le Bureau fédéral». Dans le même ordre d’idées, Zetchi a également été reçu par la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samba Diouf Samoura, avec laquelle il s’est entretenu sur «les perspectives de coopération entre la FAF et la FIFA dans différents domaines, notamment celui de la formation». Il faut noter que cette «réunion de travail» est la première rencontre officielle entre les deux hommes.

Zetchi avait été élu à la tête de la FAF le 20 mars dernier en remplacement de Mohamed Raouraoua. Il était l’unique candidat. Si certains avaient remis en cause la «légitimité» de cette assemblée élective, le nouveau Bureau fédéral a reçu quelques jours plus tard, le 29 mars plus précisément, les félicitations de la Fifa, ce qui équivaut à une validation de cette élection. Dans le même message, Infantino a invité le nouveau patron de la FAF à se rendre à Zurich pour une réunion de travail. Le 20 juin dernier, l’Italo-Suisse a réaffirmé, dans le message de félicitations adressé à l’ES Sétif, champion d’Algérie, son souhait de rencontrer l’ancien président du Paradou AC. «Je reste à votre écoute et me réjouis de pouvoir vous rencontrer bientôt», avait déclaré le patron de la Fifa. Finalement, ce n’est que ce vendredi que les deux hommes ont pu se réunir.