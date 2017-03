Réagissez

La réunion mixte composée de la commission de candidature et celle de recours de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), siégera aujourd’hui, au siège de la FAVB, à la salle OMS Beaulieu (Oued Smar), pour arrêter toutes les modalités (date, lieu, liste) relatives à l’organisation de la prochaine Assemblée générale élective (AGE). Assisteront à cette réunion le secrétaire général par intérim de la fédération, Karim Tamimout (après la mise de fin de fonction au chargé du secrétariat, Saïd Boudaoud), ainsi que des représentants de la tutelle. A signaler que pour le poste de président de la FAVB pour le nouveau mandat olympique (2017-2020), les candidatures déposées et retenues sont celles de Okba Gougam (président sortant), Mehdi Aberkane (membre du BF sortant) et les anciens présidents, Mustapha Lemouchi et Noureddine Lahdad. Les membres de l’AG auront également à choisir entre les 30 postulants (dont 4 femmes) au Bureau exécutif de la FAVB, qui sera composé de 11 membres dont deux femmes et un représentant du Sud.