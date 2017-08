Réagissez

Les supporters de la JSK, hier, attendant les décisions de la...

L es membres du conseil d’administration de la SPA/ JSK, qui se sont réunis hier à Tizi Ouzou, ont décidé à l’unanimité de retirer la confiance au président du club, Moh Cherif Hannachi, qui n’a pas pris part à cette rencontre.

Celle-ci s’est focalisée aussi sur la situation que traverse le club qui a frôlé, cette année, la relégation en division inférieure. Etaient présents à ce conclave Azeddine Mellah, Rachid Kana, Khelifa Chioukh, Louz Ali et Malik Azlaf. Lekhdar Madjène et Saïd Zouaoui ont pris part à titre d’invités à cette réunion qui a été également sanctionnée par d’autres décisions, comme la dissolution du conseil d’administration et la préparation de l’assemblée des actionnaires qui interviendra le 7 septembre prochain afin de mettre sur pied un conseil de surveillance (CS) qui sera composé de 5 à 12 membres.

Puis, un directoire sera mis en place par les membres du CS qui sera présidé par un directeur général. D’ici là, Malik Azlaf et Mohamed Zaghdoud continueront à gérer les affaires du club, pour préparer la saison prochaine sous de bons auspices.

Notons aussi qu’hier, à l’extérieur de la salle où s’est tenue la réunion en question, des dizaines de supporters de la JSK attendaient, avec beaucoup d’impatience, les résolutions de la rencontre tout en criant : «Hannachi dégage» et autres slogans chers au club kabyle. Par ailleurs, il est utile de rappeler que la JSK a créé sa SPA en 2010 à la faveur des textes portant création d’une société par actions comme décidé par les pouvoirs publics dans le cadre du changement de système de gestion des clubs et d’organisation de la compétition.

Dès lors, la JSK a procédé à la vente des actions dont le prix avait été fixé à partir de 10 000 DA. Par ailleurs, notons que depuis le limogeage de Mourad Rahmouni et Fawzi Moussouni de la barre technique du club, la situation demeure confuse au sein de la JSK, puisque ces derniers refusent de quitter leur fonction tant que le président Moh Cherif Hanachine leur a pas notifié la décision de fin de leur relation de travail comme entraîneurs des Canaris.

D’ailleurs, ils se sont même déplacés en Tunisie où la JSK est en stage de préparation. Ils ont ainsi décidé de continuer à diriger l’entraînement du groupe. Ils ont aussi refusé au nouvel entraîneur, l’Italien Enrico Fabbro, de prendre ses fonctions en lui expliquant qu’ils sont toujours à la tête de la barre technique de la JSK. Le coach Enrico Fabbro a dû, d’ailleurs, rentrer chez lui en Italie.

Cela n’est pas sans conséquences sur le déroulement de la préparation des Canaris pour la prochaine saison sportive. Les joueurs se trouvent certainement désorientés par ce scandale inédit dans les annales du club kabyle. Cette situation a provoqué la tenue de la réunion des membres du conseil d’administration de la SPA-JSK qui a été sanctionnée, entre autres, par la destitution de l’actuel président du club Moh Cherif Hannachi.

Ce dernier est à la tête du club depuis 1995. Il a plusieurs fois annoncé sa démission avant de revenir sur sa décision sous prétexte qu’il ne pouvait pas abandonner «son club» avant de trouver une personne qu’il jugera apte à lui «succéder». Il y a quelques années, il a déclaré aussi, sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne 2 que «celui qui ramène 20 milliards, je lui donne la JSK».