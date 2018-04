Retrouvailles sur un air de revanche

Réagissez

Buteur face au MCA en championnat, Hamar ratera le clasico de demain

La JS Kabyle et le MC Alger se retrouvent, une fois n’est pas coutume, au stade Hamlaoui de Constantine, demain à partir de 16h, pour le choc des demi-finales de la coupe d’Algérie, avec l’objectif de composter l’unique billet mis en jeu, pour la finale.

Auréolés par leurs derniers succès en championnat, dont un face à cette même équipe du MC Alger, à Tizi Ouzou il y a tout juste dix jours en match de mise à jour de la 23e journée, les Canaris comptent rééditer le coup demain à Constantine. «Nous devons confirmer ces deux succès en arrachant notre qualification pour la finale.

Maintenant qu’on a quitté la zone rouge, on veut aller en finale et, pourquoi pas remporter le trophée pour faire plaisir à nos fans», annonce le coach des Canaris, Youcef Bouzidi, qui vise une troisième victoire de suite et une seconde d’affilée face au Doyen dans un clasico qui promet.

Un choc pour lequel la JSK sera privée de deux joueurs-clés, à savoir Ferhani convalescent depuis plusieurs semaines, et qui ne semble pas encore apte à reprendre du service, mais aussi Ziri-Hamar, pour cause de blessure. Des absences qui ne diminuent pas de la détermination des Canaris à viser une 11e finale de coupe d’Algérie et un 6e trophée.

Le Mouloudia, qui carbure fort ces derniers mois, avec un seul faux pas cette année, justement lors du clasico en championnat face à cette même JSK, avec une défaite (3-1), abordera cette demi-finale avec l’esprit de revanche d’une part, et d’autre part pour affirmer sa suprématie cette saison, avec une finale de coupe d’Algérie en ciblant un 9e trophée, et surtout un doublé historique coupe-championnat. «Le match ne sera pas facile.

Ce sera une autre paire de manches que le rendez-vous du championnat qu’on a déjà oublié. Là, nous allons jouer sur un terrain neutre. Je suis confiant et persuadé qu’on a les moyens de les battre et aller en finale», annonce le milieu de terrain Alliou Dieng. Une équipe du MCA qui sera privée de Chaouchi suspendu et de Azzi convalescent, alors que Karaoui est incertain.

Enfin, et pour les amateurs de statistiques, il est à noter que c’est le 8e clasico JSK-MCA dans l’épreuve populaire (1971, 1973, 1983, 1989, 2012, 2014 et 2017), le premier en demi-finale, avec une nette domination des Algérois. Une demi-finale entre deux ogres du football algérien, qui détiennent à eux deux 13 trophées de Dame Coupe.