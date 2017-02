Retour triomphal du Cameroun sur la scène africaine

Réagissez

La 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations s’est achevée dimanche avec la consécration du Cameroun devant l’Egypte (2-1), la cinquième dans l’histoire des Lions Indomptables qui ont connu un passage à vide après le départ de la génération dorée, sacrée en 2002 au Mali.

Le retour du Cameroun sur la scène continentale constitue une grande surprise, sachant que plusieurs joueurs cadres avaient boycotté la sélection et le groupe a été complètement remanié autour du jeune gardien de but Ondoa et le capitaine Moukondjou. Mais après un début difficile au premier tour, l’équipe a vite trouvé ses automatismes et assis sa suprématie sur tous ses adversaires grâce à la potion magique concoctée par le Belge, basée sur la discipline, l’esprit de groupe et la rigueur défensive.

Le Cameroun a terminé, en effet, avec la deuxième meilleure défense (4 buts encaissés) derrière l’Egypte (3 buts). Mais aussi la meilleure attaque avec 9 buts inscrits, devant le Burkina Faso (8 buts). Le parcours époustouflant des Lions Indomptables durant cette édition a permis l’émergence de plusieurs joueurs, notamment le jeune milieu offensif Christian Bassogog, désigné meilleur joueur du tournoi. Agé de 21 ans, Bassogog, qui évolue depuis l’été 2015 dans le club danois d’Aalborg, a été une véritable révélation.

Il a d’ailleurs été choisi dans l’équipe-type du tournoi avec deux autres partenaires, Fabrice Ondoa et Michael Ngadeu. En revanche, aucun joueur algérien ne figure dans l’équipe-type. Sortie au premier tour, la sélection nationale algérienne a encore une fois déçu, comme quoi les bons joueurs ne font pas forcément une bonne équipe.

La victoire du Cameroun en finale va certainement booster les joueurs en prévision de la suite des éliminatoires du Mondial 2018, notamment lors de la double confrontation face au Nigeria au mois d’août prochain. Tout comme l’Egypte qui domine son groupe avec deux victoires. Le Cameroun aura l’occasion de peaufiner ses automatismes lors de la Coupe des Confédérations qui se tiendra du 17 juin au 2 juillet en Russie, en sa qualité de représentant du continent africain.