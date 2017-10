Réagissez

La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) a organisé hier son collège technique national au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales de Souidania (Alger), avec le retour de la coupe interclubs et l’instauration du système de licences à distance.

A l’ordre du jour de ce collège, figuraient le programme des équipes nationales, la présentation du bilan technique de l’année 2017, le plan d’action de la saison 2017-2018, l’organisation des compétitions nationales, les nouveaux règlements de la commission d’arbitrage et le pôle de développement des 13 ligues.

«Après débats et réflexions avec les différents acteurs de notre discipline, nous avons décidé d’introduire la coupe interclubs qui verra la participation de tous les clubs affiliés à la FALA et dont les meilleurs participeront à la prochaine coupe arabe des clubs», a déclaré à l’APS Rabah Chebah, président de la FALA.

Et pour une meilleure prise en charge de la carrière des lutteurs, le collège technique national a été l’occasion pour la présentation du nouveau système de licences à distance, un logiciel qui sera mis à la disposition des différentes ligues. «Nous avons présenté le nouveau système de licences à distance qui permet aux ligues d’imprimer les licences des lutteurs sans être dans l’obligation de se déplacer au siège de l’instance fédérale situé à la maison des fédérations à Dely Ibrahim (Alger)», a expliqué Rabah Chebah.

Par ailleurs, une proposition a été faite aux responsables de l’équipe du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) de Ben Aknoun pour permettre aux lutteurs militaires non sélectionnés à s’engager avec les clubs civils. La formation continue des juges-arbitres, le règlement des compétitions et l’élaboration du programme des équipes nationales ont été également abordés à l’occasion du collège technique national de la FALA.