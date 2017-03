Réagissez

Décidément, l’exclusion de nombreux aéroclubs de la dernière assemblée générale de la Fédération algérienne des sports aériens (FASA) continue de faire des remous.

Dans une lettre ouverte au ministre de la Jeunesse et des Sports, dont nous détenons une copie, c’est l’aéroclub Faucon d’Antar de Mecheria qui revient sur cette scandaleuse affaire, en faisant appel à l’arbitrage du ministre pour mettre un terme à des pratiques condamnables, qui ont mené à l’exclusion d’aéroclubs qui étaient toujours le vivier des futurs pilotes pour les sociétés aériennes et de l’aviation militaire.

«La FASA, prétendue gestionnaire des aéroclubs, a, depuis plusieurs années, délaissé l’aéronef pour ne se préoccuper que de parapente et de paramoteur», lit-on dans la requête. Les responsables de l’aéroclub de Mecheria dénoncent avec amertume cette situation, en notant : «Force est de constater que l’acquisition de nouveaux matériels, la rénovation de la flotte déjà existante et la formation ne semblent plus constituer une priorité pour la FASA, et les aéroclubs désirant redynamiser cette activité ne sont plus les bienvenus».

Les incidents qui ont émaillé le déroulement de l’AG du 23 février dernier sont encore dans les esprits. «Comment expliquer que des aéroclubs connus comme fondateurs de la FASA, et qui ont formé des générations de pilotes reconnus, soient exclus de l’AG alors que de simples associations de vol en parapente siègent dans ladite fédération ?» s’interrogent les rédacteurs de la requête qui reprochent également à la FASA le manque d’initiative pour rénover le parc existant et d’avoir livré les aéroclubs à un triste sort. Un constat amer qui appelle une réaction ferme du MJS, surtout que la situation a atteint le seuil critique.