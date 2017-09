Remonter la pente dès les deux prochains matchs

Réagissez

Il est de plus en plus certain que c’est une équipe nationale complètement remaniée qui affrontera le Cameroun chez lui, le mois prochain, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Une rencontre sans aucun enjeu, pour les deux sélections éliminées de la course à la qualification à l’issue de la précédente journée. Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a annoncé, vendredi matin, sur les ondes de la Chaîne 1 de la radio nationale, que quatre à cinq joueurs, parmi les piliers de l’EN, vont être écartés, même momentanément, du groupe.

Des propos qui viennent après ceux tenus à la fin du match Algérie-Zambie par le capitaine de l’équipe nationale, Raïs Mbolhi. «Celui qui n’est pas prêt à 100% n’a qu’à rester chez lui», avait-il déclaré. Dans le même ordre, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, avait quelque peu «chargé» pour sa part les joueurs en indiquant que ce qui n’a pas fonctionné dans le jeu des Verts est relatif au «talent» des joueurs contrairement à l’organisation qui, d’après lui, était fiable. «Les premiers 70 mètres sont ceux de l’organisation et les 30 derniers ceux du talent des joueurs. C’est dans les 30 mètres qu’on a failli», avait-il signalé.

En somme, il est clair que l’on se dirige tout droit vers un remaniement de la sélection.

Maintenant que l’Algérie est officiellement éliminée du Mondial 2018, le technicien espagnol devra mettre à profit les deux prochains rendez-vous des Verts (éliminatoires du Mondial) pour préparer un groupe compétitif qui va affronter au mois de mars prochain la Gambie pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui reste finalement son principal objectif. Alcaraz dispose du temps qu’il faut pour bien préparer son groupe.

Si l’effectif en place jusque-là est complètement «démobilisé», pour des raisons évidentes (trois changements de sélectionneur lors de trois matchs décisifs) et d’autres qui le sont moins (des éléments qui ne craignent pas de perdre leur place), le coach est dans l’obligation de procéder aux changements nécessaires, dans l’effectif et la manière de le gérer, afin de «redynamiser» les Verts.

Si certains analystes ont tenté de trouver des justificatifs quant aux choix d’Alcaraz concernant certains joueurs convoqués ou alignés en tant que titulaires, aujourd’hui, qu’aucune pression ne pèse sur lui et que le «malheureux» hasard des choses a voulu qu’il dispose aussi de la marge de manœuvre adéquate, il n’aura plus aucune excuse. Même Zetchi a exprimé vendredi son souhait de voir lors du prochain rendez-vous des Verts la «touche» du technicien espagnol. Ce dernier aura la lourde tâche de faire remonter la pente aux Verts dès les deux prochains matchs.

Une mission délicate qui nécessite beaucoup de hardiesse et de force. Et Alcaraz affirme souvent qu’il en dispose.