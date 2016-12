Réagissez

Un premier pas vers la réconciliation entre l’ASO et le MCO : une délégation de Chlef composée de dirigeants et de supporters se rendra ces jours-ci à Oran pour remettre aux responsables du MCO les billets d’entrée au stade Boumezrag à leurs supporters désirant assister à la rencontre de coupe d’Algérie entre les deux équipes, prévue ce vendredi à 16 h à Chlef.

C’est ce qu’a annoncé hier à El Watan le porte-parole de l’ASO Chlef, Abdelkrim Medouar, pour qui «le moment est venu d’enterrer définitivement l’animosité entre les deux clubs et de sceller ensemble une authentique réconciliation basée sur la fraternité, l’amitié et la solidarité».

Et de poursuivre : «nous partageons avec nos frères dirigeants Oranais actuels la même volonté d’en finir avec cet épisode regrettable et de tisser de nouveaux liens d’amitié entre les deux collectifs». A noter que la commission de sécurité de la wilaya, élargie aux dirigeants de l’ASO, a tenu, dimanche, une première réunion consacrée à la préparation de cet important rendez-vous comptant pour les 16e de finale de la coupe d’Algérie. De son coté, la direction de l’Olympique s’emploie à réunir les conditions nécessaires pour faire de ce match une véritable fête sportive.

Par ailleurs , l’ASO a repris ,hier, les entraînements sous la direction des entraîneurs adjoints de l’ex coach Younès Ifticène qui s’est, rappelons-le, retiré de la barre technique la veille du match de championnat contre l’USM Blida, disputé samedi dernier.

Pratiquement, tous les joueurs étaient présents à cette séance effectuée sur la pelouse du stade Boumezrag avec les encouragements d’un groupe de fidèles supporters. Ils semblent motivés et impatients de se mesurer au leader actuel de la ligue 1, tout en étant conscients de la difficulté de la tache.