Mohand Saïd Kaci. Sélectionneur national de volley-ball

Nommé à la tête de la sélection nationale de volley-ball au lendemain du repêchage de l’Algérie pour le Championnat d’Afrique des nations, prévu ce lundi en Egypte, Mohand Saïd Kaci a bien voulu répondre aux questions d’El Watan.



Peut-on savoir dans quelles conditions vous avez été nommé sélectionneur national ?

Mon arrivée en sélection nationale est intervenue dans une conjoncture particulière. L’Algérie venait d’être éliminée du Championnat d’Afrique, à la suite de sa défaite lors du tournoi zonal devant le Maroc. Finalement l’équipe a été repêchée et lorsqu’on m’a proposé le poste, j’ai donné mon accord pour driver la sélection nationale pratiquement sans trop réfléchir.

A quelques jours seulement d’une compétition officielle, sur quoi insiste-t-on dans la préparation ?

Si le choix de la fédération s’est porté sur moi et MM. Mustapha Mebarki et Salim Bouhallal, c’est qu’ils savent que nous avons de tout temps travaillé avec ces jeunes-là. Donc, je peux dire qu’on connaît bien ces joueurs, et eux aussi nous connaissent. Nous avons très vite essayé de les remobiliser en insistant sur le côté psychologique. On sent que le groupe a repris confiance. Les joueurs veulent montrer qu’ils peuvent faire quelque chose dans cette compétition. Concernant l’effectif, je peux dire que nous avons un bon potentiel de joueurs et que l’équipe est prête sur le plan physique.

Avez-vous fait appel à d’autres éléments ou faites-vous confiance au même groupe qui était déjà en place ?

Il y a déjà une ossature en place avec des éléments d’expérience, comme Amir Kerboua, qui est le passeur de la formation de Smouha en Egypte. Billel Soualem, qui avait subi une petite chirurgie (appendicite), est revenu parmi le groupe. On a également fait appel à Mohamed Chikhi qui va nous apporter toute son expérience. Nous avons aussi un deuxième passeur, à savoir Yacine Hakmi. Sinon on a gardé l’ossature avec Billel Soualem et Amin Oumssaâd qui a déjà joué en équipe nationale. Il y a également des jeunes comme Bourouba (20 ans).

Vice-champion arabe avec les cadets, il a participé avec les U23 au Championnat du monde. Dans l’ensemble, je peux dire qu’on a 25% de jeunes, 50% de joueurs entre 25 et 30 ans et 25% d’éléments qui ont entre 30 ans jusqu’à 35 ans, comme Chikhi. On veut bien rajeunir l’équipe mais on cherche aussi la performance. Nous ne pouvons pas jouer avec de très jeunes joueurs contre des sélections expérimentées comme l’Egypte.

On présume que la Fédération algérienne n’a pas mis trop de pression sur les joueurs et vous-même concernant les objectifs dans cette compétition…

Il n’y a pas de pression. Officiellement, Bouhallal est installé chez les U23, alors que Mebarki et moi sommes chez les U21. Nous n’avons pas de contrat. Si nous sommes là, c’est surtout pour gérer cette phase. Cela ne nous empêche pas de donner le meilleur de nous et de pousser les joueurs à se transcender.

Sinon quelle est l’ambition personnelle de l’entraîneur Kaci dans ce Championnat d’Afrique ?

Concernant l’objectif, notre staff technique veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Si on parvient à se qualifier au Championnat du monde, ce serait un exploit.

Ce sera le cadeau souhaité par toute la famille du volley-ball algérien, surtout que tous les sports collectifs souffrent actuellement, y compris le football. Mais je le dis et je le répète : notre mission sera très difficile. En plus de l’Egypte et de la Tunisie, il faudra se méfier de l’équipe du Cameroun. Il y a aussi les Marocains qui sont parvenus à nous battre à plusieurs reprises ces derniers temps. Le Congo et le Rwanda sont aussi des nations à prendre au sérieux.

On jouera match par match. Nous ferons de notre mieux pour essayer de pousser ces jeunes à réaliser la meilleure participation possible.