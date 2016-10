Real Madrid : «Pas de débat» entre Benzema et Morata

Réagissez

Il n’y a pas débat» entre Karim Benzema et Alvaro Morata pour le poste d’avant-centre du Real Madrid parce que chacun d’eux est «important» et aura un rôle à jouer cette saison, a fait valoir hier l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane.

«Pour moi, il n’y a pas débat parce que tout le monde est important», a déclaré le technicien en conférence de presse à la veille de la réception de l’Athletic Bilbao ce soir en championnat d’Espagne (19h45). «J’ai deux grands joueurs à ce poste, avec un troisième grand joueur qui est Mariano. On est couvert de ce côté-là, alors que l’année dernière Karim était tout seul en pointe», a-t-il ajouté. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2009, Benzema (28 ans) a souvent été mis en concurrence avec d’autres attaquants, comme l’Argentin Gonzalo Higuain ou le Mexicain «Chicharito» Hernandez, et il a toujours triomphé sur la durée.

Cet été, le retour de Morata (23 ans), formé au club mais parti s’aguerrir pendant deux ans à la Juventus Turin, a néanmoins ravivé le débat dans la presse espagnole, toujours prompte à préférer les joueurs du cru. Zidane n’a pas voulu trancher samedi, assurant que Morata aurait sa chance. «Je parle avec le joueur (Morata) et je l’apprécie beaucoup. Il nous apporte beaucoup, il est important et il aura du temps de jeu. Il est certain qu’il contribuera au succès de l’équipe, au même titre que les autres», a fait valoir «ZZ». Face aux journalistes, Zidane a également défendu son trio offensif «BBC» (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo) malgré le manque de réussite de Benzema et de Ronaldo mardi lors de la large victoire contre le Legia Varsovie en Ligue des champions (5-1). «Vous pensez que la ‘‘BBC’’ est moyenne, mais pour moi elle ne l’est pas», a jugé le Français. «Je compte sur tous les joueurs et nous avons la chance d’avoir ces trois phénomènes, mais tous les autres sont aussi phénoménaux. Je dois simplement prendre des décisions», a conclu l’entraîneur français.