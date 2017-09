Réagissez

Le milieu offensif Marco Asensio, 21 ans, a prolongé d’une saison son contrat avec le Real Madrid, soit jusqu’en 2023, a annoncé hier le club madrilène. «Le Real Madrid et Asensio se sont mis d’accord pour prolonger son contrat d’un an, jusqu’au 30 juin 2023», selon un communiqué. Arrivé au Real en 2015 en provenance de Majorque, Asensio s’est révélé, au grand public, en particulier dans la deuxième partie de la saison dernière. Depuis lors, les supporters merengue en ont fait une véritable icône. Au cours de ces trois années passées au sein du club — y compris un prêt à l’Espanyol — Asensio a remporté une Ligue des champions, un Mondial des clubs, deux Supercoupes d’Europe, un championnat d’Espagne et une Supercoupe d’Espagne.