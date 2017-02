RCR – MOB : Défaite interdite pour les Crabes

Réagissez

Les Béjaouis seront appelés à disputer un match capital et décisif cet après-midi face au RC Relizane dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1, au stade de Zougari Tahar de Relizane.

Tenus en échec lors de la précédente journée par la formation de l’USMA et traversant une situation difficile avec une dernière place au classement, les Crabes n’auront pas d’alternative que de réussir un bon résultat pour conserver leurs chances intactes pour le maintien. Les camarades du capitaine Yaya se sont préparés pour cette rencontre et le staff technique, sous la houlette du coach Boussaâda, a tenu à miser sur le volet psychologique en exigeant une meilleure réaction de ses poulains pour rester dans la course et éviter de sceller leur sort.

A cet effet, l’attaquant Rahal a déclaré à propos de cette rencontre : «Je crois que nous n’aurons pas droit à une autre alternative que d’aller réussir un bon résultat à Relizane pour espérer conserver nos chances au maintien. Certes, la tâche ne sera pas facile, étant donné que nous aurons à faire à une solide équipe de RCR qui n’est pas facile à manier chez elle, mais nous sommes conscients de ce qui nous attend et décidés à relever le défi pour réaliser notre objectif.»

Le staff technique béjaoui sera amoindri par les services de deux joueurs, à savoir Boucherit (suspendu) et Lakhdari (blessé). La direction du club a décidé de motiver les joueurs par une prime conséquente en cas de victoire aujourd’hui à Relizane. Enfin, il est à signaler que l’autre rencontre programmée pour aujourd’hui, opposera l’USM El Harrach face au MC Oran.