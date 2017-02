RC Relizane : Les Lions quittent la zone des relégables

Réagissez

La rencontre entre les mal classés a souri aux Lions qui ont su absorber la fougue des Crabes venus jouer leur survie en Ligue 1. En effet, les poulains du technicien tunisien n’ont crié victoire qu’au coup de sifflet final de l’arbitre Aouina, puisque les capés de Messaâdia se sont ressaisis en 2e mi-temps et ont imposé un pressing constant sur l’arrière-garde locale. Ils ont failli même revenir au score à deux reprises n’étaient la précipitation de Yaya et l’omniprésence de Bousder qui a annihilé un ballon bien frappé par Messaidia à la 87’ de jeu. Durant la première phase de la partie, ce sont les locaux qui se sont manifestés en acculant leurs adversaires dans leurs derniers retranchements, ratant deux opportunités de scorer aux 10’ et 25’, respectivement par Derrag et Belmokhtar, avant d’inscrire l’unique but de la partie par l’entremise de Zidane sur penalty à la 36’. Une victoire qui permet aux Lions de Relizane de quitter la zone des relégables. Cela dit, si les Lions semblent bien décidés de quitter la zone de turbulences, les gars de Yemma Gouraya sont appelés à se racheter le plus vite possible pour sauver le MOB du purgatoire.