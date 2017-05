Réagissez

Le RC Relizane qui lutte pour son maintien en Ligue 1, replonge dans le doute à cause des problèmes financiers depuis le début de saison. En effet, les joueurs n’ont pas perçu leur salaire depuis quatre mois, ce qui n’est pas sans provoquer l’ire de certains d’entre eux qui ont déclenché un mouvement de grève et de protestation dans l’espoir d’être régularisés dans les meilleurs délais. Hier, plusieurs joueurs ont séché la séance d’entraînement en prévision du prochain match face au MC Alger qui s’annonce important et décisif dans la course pour le maintien. Le président du Rapid de Relizane, Mohamed Hamri, n’est pas resté insensible à cette situation. Il a tenu à rassurer ses poulains quant à la régularisation de leur salaire au dernier centime, afin de les amener à se concentrer uniquement sur le reste du championnat. Il a aussitôt contacté les autorités locales dans le but de venir en aide au club qui vit des moments difficiles. Le RCR occupe la 14e place avec 29 points, à deux longueurs de la JSK et devra récolter le maximum de points pour espérer assurer son maintien parmi l’élite.