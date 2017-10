RC Kouba : Un club à la dérive

Réagissez

La situation est des plus inquiétantes au sein de la formation du RC Kouba, qui vit une crise multidimensionnelle. Crise financière aiguë, joueurs impayés et plus récemment un président destitué par ses opposants.

Telle est la situation qui prévaut au sein du club banlieusard. Annonçant sa démission de la présidence du club, sans passer à l’acte malgré la fronde des joueurs et d’anciens dirigeants, Mohamed Seghir Farès a été destitué de son poste, le week-end dernier. Une destitution orchestrée par ses anciens collaborateurs, qui s’étaient retirés des affaires du club l’été dernier, en guise de protestation contre la gestion du président. Soutenus par une grande partie des supporters du RCK, les Salim Messani, Hadj Bouzid, Mohamed Khemissa,

Farouk Belguidoum et Abdelaziz Safsafi ont donc décidé de prendre les choses en main, en entamant une procédure de destitution à l’encontre du président, qui vient d’aboutir. Le groupe d’opposants, et avant de «chasser» Farès, a pris d’abord le soin de geler les comptes bancaires du club, bloquant ainsi une subvention de l’APC de Kouba de l’ordre de 1,5 milliard de centimes, qui devait servir au président destitué à apaiser la tension avec les joueurs, en procédant à une régularisation partielle d’un effectif sans salaires depuis des mois.

Des exigences financières qui ont même failli faire rater aux joueurs le déplacement du week-end à Bou Saâda, puisqu’ils avaient exigé de rencontrer Farès, en vain. Il a d’ailleurs fallu l’intervention de l’un des anciens dirigeants et pourvoyeur de fonds de l’équipe la saison écoulée, en l’occurrence Hadj Bouzid, pour dénouer la crise et éviter au club un forfait. Un déplacement à Bou Saâda qui n’a pas été fructueux, puisque le RCK a essuyé une véritable raclée, vendredi dernier (4-1), face à une équipe de l’ABS qui n’avait jusqu’ici enregistré aucune victoire ni inscrit aucun but. Une défaite qui dénote le marasme au sein de l’effectif koubéen qui ne sait plus à quel sain se vouer et qui de plus est inquiet avec les soucis au sommet de la direction et une situation financière toujours pas claire. Les soucis du RCK ne s’arrêtent pas là, puisque l’équipe est toujours SDF, privée de son stade Omar Benhaddad et obligée d’accueillir au stade du 20 Août.

Une situation qui risque de durer, puisque les travaux entamés dans l’antre de Kouba sont à l’arrêt, la société en charge de la pose de la nouvelle pelouse en synthétique attendant toujours de signer son contrat pour poursuivre les travaux, faute d’un document que le chef de la daïra d’Hussein Dey n’a pas pris le soin de signer, pénalisant ainsi le RCK et toutes les équipes qui évoluent et s’entraînent au stade Benhaddad.