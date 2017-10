Réagissez

Le président du RC Kouba, Mohamed Seghir Farès, a décidé, hier, de quitter ses fonctions, annonçant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour la fin de cette semaine, avec comme ordre du jour la remise de sa démission par écrit. Il faut dire que la crise financière qui secoue le club et le dernier revers concédé à Alger par le RCK face à l’ASAM, qui n’a toujours pas gagné de match depuis son retour en Ligue 2 et la réaction des joueurs et de quelques fans qui s’en sont pris à sa personne, ont précipité cette annonce du président du club. C’est ce qu’il expliquera pour justifier sa démission, en précisant qu’il ne pouvait subvenir seul aux dépenses de l’équipe, d’une part, et qu’il ne pouvait rester indifférent aux insultes et autres attaques dont il fait l’objet depuis plusieurs semaines, d’autre part.