Sollicité jeudi dernier pour prendre les destinées techniques de la formation du RC Kouba, pensionnaire de la Division nationale amateur (DNA – groupe Centre), l’ancien défenseur international du club et actuel directeur technique sportif, Mohamed Chaïb, a décliné l’offre de la direction, préférant se consacrer pleinement à sa mission. Assurant l’intérim aux entraînements depuis jeudi dernier, soit au lendemain du départ de Sami Boudjaârane, poussé vers la porte de sortie suite à son conflit avec les joueurs cadres de l’équipe, Mohamed Chaïb aurait justifié son refus par les conditions actuelles au sein du club, et notamment l’entourage qui ne favoriserait pas son retour à la tête de la barre technique. Un refus qui laisse le RCK sans entraîneur, au moment où la direction semble s’être précipitée en annonçant, mercredi dernier, la nomination de l’actuel DTS au poste d’entraîneur en chef. Une situation qui oblige la direction à trouver un successeur à Boudjaârane, surtout que la saison touche à sa fin et que le RCA reste un sérieux prétendant pour retrouver la Ligue 2. Pour rappel, c’est la deuxième fois de la saison que le RCK se retrouve sans entraîneur, puisque avant la nomination de Boudjaârane, en décembre dernier, c’était Farid Zemiti qui dirigeait l’équipe avant de démissionner.