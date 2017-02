Réagissez

Cela fait 30 ans que six enfants du RC Kouba ont péri dans un accident de la route survenu à Bou Saâda.

Dans le cadre d’un match de championnat de division 2, le bus transportant la délégation du RCK (RSK à l’époque) se dirigeait, en ce 12 février 1987, vers Touggourt. Les six personnes décédées dans cet accident sont Kab Mohamed, Chakir Saïd, Saâdi Abdelkader, Boualdja Hocine, Guezou Saâdi et Rouibi Abderrazak. Plusieurs autres joueurs et dirigeants avaient également été blessés. La Fédération algérienne de football (FAF) avait exempté le club, après ce drame, de tous ses matchs restants.

Ce malheureux événement avait poussé, dans un élan de solidarité, les anciens joueurs du club, qui évoluaient sous d’autres couleurs, à revenir «chez eux». Ce qui a permis au RCK de retrouver l’élite la saison d’après. Les supporters koubéens ont tenu, avant-hier, à rendre hommage aux victimes de cet accident.