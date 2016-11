Réagissez

Le match qui a opposé le RC Kouba, pensionnaire de la division amateur (groupe Centre) et l’USM Bel Abbès (Ligue 1) a été plaisant, notamment durant la seconde période au cours de laquelle les poulains de Cherif El Ouazzani ont fait la différence dans les ultimes minutes du temps additionnel.

L’attaquant Balegh, joueur malheureux contre le CRB en championnat pour avoir raté un but tout fait, a inscrit un doublé qui a permis à son équipe de se qualifier au prochain tour.

Il a ouvert la marque peu avant la fin de la première période, ce qui n’a pas emballé les nombreux supporters koubéens présents au stade du 20 Août 1955. Cet avantage au score a secoué les Algérois qui ont entamé la seconde période avec plus de motivation et de détermination. Après plusieurs tentatives, les Koubéens parviennent à niveler la marque par l’intermédiaire du défenseur Kedjour, en embuscade avec deux défenseurs.

Cette réalisation a permis aux camarades du capitaine Metref d’avoir un ascendant psychologique, mais ils ne sont pas parvenus à doubler la mise. Durant les prolongations, le même Metref a eu la balle du deuxième but, mais sa reprise de la tête a été déviée in extremis par le portier belabéssien. La réplique des partenaires de Benabderrahmane ne s’est pas fait attendre. Quelques minutes plus tard, El Amali, seul devant les bois, en deux temps, rate la balle du break. Il faudra attendre les deux dernières minutes pour voir l’équipe visiteuse prendre le dessus grâce à un deuxième but de Balegh, de la tête, qui ne laisse aucune chance au portier koubéen Slimani.

La formation d’El Khadra poursuivra son aventure en Coupe, tandis que le Raed devra se concentrer sur le championnat avec pour objectif de retrouver la Ligue 2 professionnelle.