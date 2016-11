Réagissez

Reléguée l’été dernier en Ligue 2 après trois ans parmi l’élite suite à une accession historique, la formation du RC Arbaâ se retrouve depuis quelques semaines dans une situation des plus délicates.

Lanterne rouge au classement du championnat du second palier professionnel, le club de l’Arbaâ se dirige tout droit vers le purgatoire, et les indices sont loin de rassurer quant à une amélioration de la situation vu que le club est tout bonnement à l’abandon. Sans direction depuis la destitution de l’ancien président Damel Amani il y a un peu plus d’une semaine, suivie de la démission du président du CSA (club amateur) Athmane Hamouda et de son bureau en signe de désapprobation de la décision de la dernière assemblée générale de la SSPA de lui confier les rênes du club professionnel en tant qu’actionnaire, au moment où les autres membres du conseil d’administration sont aux abonnés absents, la situation est encore plus complexe sur le plan sportif puisqu’il faut noter également que l’équipe est en fait inexistante du moment que cela fait des semaines que les cadres de l’équipe ont abandonné l’équipe en entamant une grève illimitée pour réclamer le payement de plusieurs mois de mois de salaire, obligeant le staff technique à travailler, quand c’est possible, avec les espoirs et quelques éléments de l’équipe réserve, abordant même les derniers matchs de championnat avec ces mêmes éléments, juste pour éviter le forfait.

Pis, le club est endetté jusqu’au cou en raison de la gestion chaotique de l’ancienne direction, ce qui a coûté au RCA une défalcation de trois points qui l’enfonce au classement, en passant par la nouvelle décision de la Ligue d’interdire le club de recruter durant le prochain mercato, dissuadant ainsi toute personne à prendre la responsabilité de gérer le club qui se trouve en situation d’abandon total. Face à cette situation, un groupe de supporters qui avaient tenté en vain d’attirer l’attention des autorités locales (APC de l’Arbaâ, wilaya et DJS de Blida) avec plusieurs actions de rue (marches, sit-in…) ont décidé carrément de fermer le stade Ismaïl Makhlouf de l’Arbaâ, empêchant le staff technique et les quelques rares joueurs restants à s’entraîner. Une action radicale des supporters qui menacent de garder les portes du stade fermées tant que les autorités locales n’interviennent pas en désignant un nouveau président et remettre l’équipe sur les rails. En attendant, c’est le statu quo avec un club sans la moindre activité et qui va se retrouver dans un mois sans le moindre joueur senior dans l’effectif, puisque les coéquipiers des Achiou, Djeghbala et autres Aksas sont décidés à recourir à la Chambre de résolution des litiges pour obtenir leur libération et aller monnayer leurs services sous d’autres cieux à l’occasion de l’ouverture prochaine du mercato hivernal.