Raouraoua répond à Aïssaoui et Madjer

Réagissez

Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, a profité de la tenue de l’AG ordinaire pour répondre à certains acteurs du football national et apporter des précisions sur des déclarations, notamment de l’ancien ministre, Mouldi Aïssaoui et la star du football algérien, Rabah Madjer, qui le visaient.

Concernant le premier cité qui s’est senti lésé d’avoir perdu sa qualité de membre de l’assemblée générale, il dira : «Mouldi Aïssaoui a perdu sa qualité de membre de l’assemblée générale pour deux raisons. Il n’a pas achevé son mandat lorsqu’il était président de la FAF et, ensuite, il a brillé par 9 absences, alors que le règlement intérieur de la FAF prévoit qu’au-delà de 3 absences non justifiées, toute personne perdra sa qualité de membre au sein de l’assemblée générale.»

Pour le cas de Madjer qui a donné son point de vue sur une chaîne privée sur la participation de l’équipe nationale à la CAN-2017 et les raisons de l’échec, Raouraoua répond sèchement : «L’équipe nationale a été sept fois éliminée au premier tour, dont deux fois avec Madjer. La première fois lorsqu’il était joueur, et la deuxième fois en tant qu’entraîneur au Mali en 2002. Je reconnais que notre participation à la CAN-2015 et celle de 2017 a été un échec, car on avait la possibilité de faire mieux, mais c’est ça le football, il y a toujours des hauts et des bas.

Le pays organisateur, le Gabon, a été éliminé au 1er tour sans que rien se passe. Il va même organiser la CAN des U17 au mois de mai. Lorsque nous avons échoué en 2013 avec Halilhodzic, tout le monde a réclamé sa tête, et j’étais le seul à l’avoir soutenu et, finalement, il a réussi à qualifier l’EN aux 8es de finale de la Coupe du monde 2014.»

Raouraoua a assuré qu’il continuerait à travailler pour l’intérêt du football et du pays tout en acceptant les critiques objectives : «Je continuerai toujours à travailler pour mon pays. Je tiens à informer que je suis candidat pour un poste au bureau exécutif de la CAF en concurrence avec un Marocain et un Libyen. Au moment où les autres soutiennent leur candidat, moi je fais l’objet de critiques acerbes», conclut-il.