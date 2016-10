Réagissez

Alain Perrin et Paul Le guen, les pistes les plus sérieuses pour les Verts

Qui sera le prochain sélectionneur de l’équipe nationale ? Il faudra patienter encore quelques jours, au moins jusqu’au retour du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, de son séjour au Gabon où il se trouve depuis hier pour assister au tirage au sort de la phase finale de la CAN-2017 au Gabon prévue le 19 octobre.

Durant son court séjour parisien, jeudi et vendredi derniers, le président de la FAF a eu une série de contacts avec des entraîneurs français, dont les noms ont été cités par la presse. Il s’agit de Paul Le guen, Roland Courbis, Alain Perrin et Rudy Garcia. Chaque candidat a eu droit à un entretien en tête-à-tête. Au terme des contacts, le président de la fédération s’est accordé un temps de réflexion avant de faire son choix, non sans avoir au préalable demandé aux candidats de lui adresser leurs prétentions financières. L’engagement de l’heureux élu se fera sur la base d’un contrat d’objectif.

On ne sait si ce sera la qualification à la Coupe du monde 2018 ou une qualification au dernier carré de la CAN-2018. Chaque coach auditionné a évoqué la possibilité de faire venir son staff. Ce préalable risque d’être un écueil dans la mesure où le président de la FAF n’entend pas faire l’impasse sur la composante actuelle des staffs en place. Pendant ce temps, des parties algériennes font le forcing pour que le choix se porte sur leur candidat avec l’intention d’intégrer le staff technique. Il faut bien pour être (bien) payé en retour des éloges tressés à des coachs... sans poste depuis des mois. Recruter des chômeurs semble l’exercice préféré de la fédération.