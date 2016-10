Réagissez

En prévision de la deuxième édition du Challenge Sahari International prévu du 30 octobre au 7 novembre, la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) organisera, demain à 10h30, une conférence de presse à l’hôtel El Djazaïr (Alger). Dans un communiqué, les organisateurs ont annoncé que l’édition 2016 se veut plus technique et plus professionnelle. Les pistes et les dunes algériennes seront le théâtre du rallye raid couvrant environ 1500 kilomètres.