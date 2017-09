Raïs M’bolhi. gardien de but des Verts : «Celui qui n’est pas prêt n’a qu’à rester chez lui»

Réagissez

C’est un Raïs M’bolhi furieux qui s’est présenté, avant-hier soir, devant les journalistes à la fin de la rencontre de l’équipe nationale face à la Zambie. D’emblée, ce dernier a tenu à affirmer que l’entraîneur n’a aucune responsabilité par rapport à la prestation des Verts puisque «ce n’est pas lui qui est sur le terrain». Pour le capitaine d’équipe, «ce sont ceux qui sont sur le rectangle vert qui ne font pas le travail». «Le problème vient de nous», a-t-il encore ajouté. Se refusant de parler de «dissension» ou de «clans» au sein du groupe, M’bolhi indique que «quand l’équipe fait un match pareil, cela veut dire que les joueurs ne donnent pas assez». Pourquoi ? Le gardien affirme ne pas détenir la réponse. Néanmoins, pour lui les choses sont simples : «Quand on a de tels joueurs, on ne doit pas se satisfaire de ce qui a été présenté.»

Faisant le parallèle avec l’équipe de 2010, le portier du Stade Rennais signale que «l’actuelle équipe est composée de joueurs plus talentueux, mais celle de 2010 avait de la combativité». En somme, pour M’bolhi, à l’avenir, «un joueur qui n’est pas prêt à 100% n’a qu’à rester chez lui». Une déclaration lourde de sens et qui vise certainement certains éléments de la sélection qui ne font plus l’unanimité. Le gardien n’en dira pas plus.