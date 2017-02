Rahmouni et son adjoint Moussouni quittent le Mouloudia

Réagissez

Le MC Saïda, qui caressait le rêve de l’accession en nationale une, a vite déchanté avec ses piètres résultats durant la phase retour, surtout après la libération des meilleurs joueurs tels que Saad, parti à la Saoura, ou encore Zouari, à Sidi Bel Abbès.

Les supporters craignent que le Mouloudia ne soit même pas capable d’assurer son maintien en Ligue 2, alors qu’il lui reste un match à huis clos face à l’ASO Chlef. Et comme il fallait s’y attendre, les difficultés s’accumulent au Mouloudia, même si on essaye d’étouffer les problèmes de discipline et les protestations des joueurs qui n’ont pas encore encaissé la totalité de leurs dus. Et ce qui devait arriver arriva : l’entraîneur, Rahmouni, et son adjoint jettent l’éponge, abandonnant l’équipe à son triste sort pour atterrir à la JS Kabylie. Pour avoir de plus amples informations, nous avons pris attache avec le président du club amateur, Messaadi, qui confirme les dires: «L’entraîneur et son adjoint ont effectivement démissionné. Rahmouni est parti pour des raisons familiales. Pour le moment, c’est Goumid, l’entraîneur des gardiens de but qui va prendre en charge les rênes du Mouloudia. Les joueurs seront payés après l’assemblée élective de la SPA, dont le mandat a expiré il y a plus de 3 mois. La réunion pour l’élection du nouveau bureau SPA est fixée au 16 février».