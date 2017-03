Réagissez

Un fait inédit est survenu cette semaine, à l’occasion d’une AG ordinaire d’une fédération sportive.

Le président d’une instance dont les bilans ont été rejetés, à la majorité, par les membres de l’assemblée, a introduit un recours auprès du… MJS. Et le ministère a ordonné l’organisation d’une nouvelle session. Il s’agit de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB). Lors de l’AG organisée le 23 février dernier, ses membres avaient rejeté les bilans moral et financier de l’exercice 2016, ainsi que le bilan du mandat, avec 10 voix sur 13. Ce qui signifierait, comme cela s’est passé pour le basket-ball, que son président, Mohamed-Lamine Maïdi, ainsi que les membres de son bureau ne se présenteraient pas pour un nouveau mandat. Celui-ci a alors introduit un recours auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il a estimé que le rejet des bilans était plutôt un «vote sanction». Or, dans tous les cas de figure, rejeter le bilan présenté par un président est toujours une «sanction». Contre toute attente, la tutelle ordonne de refaire l’AG, afin que ses membres valident «obligatoirement» les bilans présentés. Jamais auparavant, une assemblée ordinaire a été «re-organisée» pour des motifs similaires. Des membres de l’AG ont indiqué que ce qui est reproché au bureau sortant est relatif, entre autres, à certaines dépenses inexpliquées. En tout état de cause, le MJS a prévu de refaire cette assemblée ordinaire ce jeudi 9 mars. L’AG élective, quant à elle, devrait avoir lieu le 20 mars prochain.