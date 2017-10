Rachid Natouri : Une étoile s’est éteinte

Réagissez

L’ancien international Rachid Natouri n’est plus. Il est parti le 13 mai dernier à l’âge de 71 ans.

Il a fait partie de la première génération de footballeurs professionnels algériens évoluant en France qui a rejoint l’équipe nationale vers la fin des années 1960, lorsque l’Algérie a décidé de faire appel aux footballeurs algériens jouant à l’étranger, à l’instar de Haddi et Mohamed Salem. Né à Béjaïa le 24 juin 1946, Rachid Natouri a fait l’essentiel de sa carrière de joueur en France en portant le maillot de Blois, Angoulême, Boulogne, Metz, Troyes, Ajaccio, avant de fermer la parenthèse avec Béjaïa. Sa convocation en équipe nationale est intervenue dans un contexte particulier. Engagée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 1970, l’Algérie a concédé une défaite amère (1-2) face à la Tunisie le 11 juillet 1968 au stade du 20 Août, ex-municipal.

La défaite face au voisin tunisien a fait très mal aux responsables du sport et de la fédération. L’Algérie caressait l’espoir de se qualifier à la Coupe du monde au Mexique 1970 et la Tunisie est venue brouiller les cartes. Il fallait coûte que coûte gagner à Tunis au match retour. 5 mois séparaient les 2 matchs. Le sélectionneur de l’époque, le Français Lucien Leduc, les a mis à profit pour faire appel aux professionnels et bien préparer la bataille de Tunis programmée en fin d’année 1968. Les Verts ont joué 2 matchs amicaux face à l’équipe de France espoirs.

Le premier a eu lieu le 18 décembre 1968 au stade du 20 Août, et la France l’a remporté (5-2). Rachid Natouri a honoré sa première sélection lors de ce match. 4 jours plus tard, les deux sélections se sont retrouvées à Oran et ont fait match nul (1-1) sans Rachid Natouri, reparti en France rejoindre son club. Il rejoint la sélection pour le rendez-vous décisif de Tunis, le 29 décembre 1968. Renforcée par 5 professionnels (Haddi, Salem Mohamed, Rachid Mekhloufi, Rachid Natouri et Lekkak), l’Algérie n’arrive pas à renverser la situation et concède le match nul (0-0). Rachid Natouri a écrasé le ballon sur la transversale de la cage tunisienne en fin de partie. Après l’élimination, la Fédération désigne Saïd Amara pour diriger les Verts lors des éliminatoires de la CAN 1970. Le 9 mars 1969,

Mokhtar Kalem (10’) et Rachid Natouri (20’) marquent les deux buts de la victoire algérienne. Rachid Natouri a revêtu pour la dernière fois le maillot de l’équipe nationale le 27 décembre 1970 à Casablanca contre le Maroc (0-3), sous la direction de Hamid Zouba. Il a comptabilisé 6 sélections et 1 but sous le maillot de l’équipe nationale. C’était un ailier très vif, rapide et bon dribbleur. Les anciens se souviennent bien du jeune joueur affable qu’il était. Il mérite bien un hommage posthume de la grande famille du football algérien. Il ne compte que 6 sélections et 1 seul but, mais son aura lui survivra toujours.